حسام حسن يبحث عن حلول لسد ثغرة الظهير الأيسر لمنتخب مصر

يواجه المدير الفنى لمنتخب «الفراعنة» حسام حسن، تحديًا كبيرًا فى الجبهة اليسرى للفريق قبل مواجهة بوركينا فاسو الحاسمة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولى، يوم «الخميس» 6 يونيو، فى تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتركز هذا التحدى، فى أن هناك شكوك حول مشاركة ظهير أيسر نادى الزمالك أحمد فتوح، فى المباراة بعد تعرضه لإصابة فى العضلة الضامة خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى.

ويخضع اللاعب أحمد فتوح حاليًا، لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب، مع احتمالية عدم قدرته على اللحاق بالمباراة.

وبعد إيقاف لاعب فريق بيراميدز محمد حمدى بشكل رسمي بسبب البطاقة الحمراء، والتى تلقاها في بطولة أمم أفريقيا الماضية، يفتقد منتخب مصر إلى ظهير أيسر آخر فى القائمة، حيث يُرَجَح أن يعتمد حسام حسن على لاعب وسط النادى الأهلى أحمد نبيل كوكا، فى مركز الظهير الأيسر في مباراة بوركينا فاسو.

ويجيد كوكا اللعب فى هذا المركز، حيث سبق له المشاركة فيه مع الأهلى فى 6 مواجهات، وتعود آخر مشاركة له إلى مارس الماضي، وقد يلجأ الجهاز الفني لمنتخبنا الوطنى إلى استدعاء لاعب آخر للقائمة، والأقرب هو ظهير أيسر بيراميدز كريم حافظ.