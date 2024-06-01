الأهلى يؤازر لاعبه حسين الشحات بشأن قضيته أمام  المغربى محمد الشيبى

حرص مسؤولو النادى الأهىي على التواصل مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى حسين الشحات، وذلك بعد تحديد موعد جلسة الاستئناف على القرار الصادر ضده، من قِبل محكمة جنح مدينة نصر.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قد حددت يوم 9 يوليو لنظر استئناف حسين الشحات، على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية، بتهمة التعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وفى تحرك عاجل من النادى الأهلى، بعد تحديد موعد جلسة الاستئناف على حكم حبس اللاعب حسين الشحات، فقد طمأن النادى لاعبه حسين الشحات، وطالبوه بعدم التعليق نهائيًا أو الإدلاء بأية تصريحات تخص أزمة محمد الشيبى.

وأكد مسؤولو القلعة الحمراء لحسين الشحات، أن النادى لن يتهاون فى التصعيد ضد اللاعب المغربى بعد لجوئه للقضاء المدنى، وهى الظاهرة التى لم تحدث فى ملاعب كرة القدم من قبل.

وخاطب مسؤولو الأهلى اتحاد الكرة أكثر من مرة، وهددوا بالتصعيد لـ«الفيفا» ضد الشيبى، بسبب عدم الالتزام بلوائح الاتحاد المصري.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت أول أمس «الخميس»، حبس حسين الشحات لاعب الأهلى، سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه، وحرمانه من ممارسة أى نشاط رياضى إدارى لمدة 5 سنوات، فى الدعوى المقدمة ضده من لاعب فريق بيراميدز محمد الشيبى ، بتهمة التعدى عليه أثناء إحدى مباريات الفريقين بالدورى، فى الموسم الماضى.