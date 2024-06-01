بعد قرار وقفه …” المحامين “: فتح باب القيد في الجدول العام 25 يونيو

أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب القيد في الجدول العام، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجاري، وذلك وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها؛ ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المحامين على مصالح أعضاء الجمعية العمومية، وعلى ضبط الجداول وحوكمة إجراءات القيد، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها.

يذكر أن عبد الحليم علام، قد أصدر قرارا بوقف القيد بجداول النقابة خلال الفترة الماضية، مبررا ذلك بوضع ضوابط جديدة للقيد ، الأمر الذى آثار غضبا كبيرا بين جموع المحامين ؛ فيما أكد علام أن النقابة لا تسعى لعقاب أحد من خلال وضع ضوابط القيد، ولكنها تسعى لتأسيس عمل نقابي يعود بالفائدة على شباب المهنة ومستقبلها.