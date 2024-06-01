جامعة بنها لأول مره بالتصنيف الروسي (RUR) لعام 2024

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن ظهور الجامعة لأول مره في تصنيف Round University Ranking (RUR) العالمي لتقييم جودة العملية التعليمية والبحث العلمي وارتقائها لعام 2024، حيث جاءت الجامعة بالمرتبة 1017 عالميًا، وعلى المستوى المحلي فقد حققت جامعة بنها المركز 16 محلياً من بين 22 جامعة مصرية مصنفة.

واشار الجيزاوي الى أن جامعة بنها قد ظهرت في تصنيف (RUR)، نتيجة السياسات التي اتخذتها الجامعة في مجال التصنيفات الدولية وما ترتب عليه من عدد من الاجراءات لتشجيع الباحثين على النشر العلمي الدولي المتميز، ودعم نشر الأبحاث في المجلات العالمية المصنفة دوليا وبرامج دعم البحث العلمي الأخرى.

الجدير بالذكر ان منهجية تصنيف RUR تعتمد على أربعة معايير رئيسية تشمل: التدريس، البحث العلمي، التنوع الدولي، والاستدامة المالية. كل معيار يتألف من مؤشرات فرعية تُقيم الأداء الجامعي في مجالات مختلفة من الحياة الأكاديمية والبحثية تركز على أسس مثل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، نسبة الاستشهادات، والظهور الدولي للأبحاث وغيرها من الابعاد الدولية مما يعكس قدرتها على جذب طلاب وأعضاء هيئة تدريس من خارج مصر، وتعزيز التعاون البحثي الدولي. وتعزيز سمعة الجامعة عالميًا.