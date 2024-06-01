استمرار استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء بمراكز محافظة القليوبية

في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان – محافظ القليوبية ، بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذيه بهدف التيسير على المواطنين؛ قامت الوحدة المحليه لمركز ومدينة بنها برئاسته محمد مرعي _ رئيس مجلس مدينه بنها وبحضور منى احمد عبد الرحمن – سكرتيره عام مجلس مدينه بنها ؛ بمتابعة سير منظومه العمل بالمراكز التكنولوجي والتأكد من انتظام سير العمل لطلبات التصالح المقدمة من مواطني مدينه ومركز بنها بالمركز التكنولوجى طبقا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية حيث أكدت على تكثيف الأعمال وحسن استقبال المواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح طبقا للقانون ولائحته التنفيذية٠

وفى سياق متصل ، يواصل المركز التكنولوجي بمدينة قها التابعة لمحافظة القليوبية، متابعه المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحتة التنفيذية والتعاون مع المواطنين وتذليل كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال طلبات التصالح والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمواطنين.