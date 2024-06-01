برلمانية: استنئاف جلسات الحوار تعزز الاصطفاف الوطنى لمواجهة تحديات الأمن القومى

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إن استئناف جلسات الحوار الوطنى كمنصة حيوية للتباحث والتشاور بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية فى البلاد، يأتى فى توقيت بالغ الأهمية فى ظل التحديات الإقليمية التى تهدد الأمن القومى المصرى.

وأضافت النائبة: أن مجلس أمناء الحوار الوطنى سيحدد أولويات المرحلة الراهنة فى ضوء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، بما يتيح التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة لمواجهة تداعيات ذلك العدوان وحماية الأمن القومى المصرى وسيادة مصر على أراضيها، ودعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة فى إقامة دولته المستقلة، والتصدى بكل حسم لأى مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأوضحت أن عودة جلسات الحوار الوطنى تعتبر فرصة قوية لتعزيز الاصطفاف الوطنى لمواجهة تحديات الأمن القومى، بمفهومه الشامل، والذى يهدف فى الأساس إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعى والتنمية الاقتصادية الشاملة.

ودعت النائبة أمل سلامة جميع القوى والتيارات السياسية والاجتماعية للمشاركة فى الفعالة للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى القادمة، فى ظل التحديات والتهديدات الإقليمية الراهنة، فجميع القوى السياسية تعمل من أجل الحفاظ على مصر وأمنها واستقرارها، من خلال طرح الأفكار والمقترحات البناءة التى يتم التوافق عليها.