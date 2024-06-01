” حجازى”: وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية إستكمالا لمنظومة التطوير  

اكد دكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ ان مناهج المرحلة الإعدادية هي استكمالا للتطوير بعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية وتم وضع الإطار العام للمناهج، والانتهاء من الوثائق النوعية للمواد الدراسية، مشيرًا إلى أنه تم إضافة ريادة الأعمال بشكل متقاطع عبر جميع المواد الدراسية، فضلًا عن وجود مادة للأنشطة البحثية، وتكنولوجيا المعلومات وأن المحتوى الدارسي للمرحلة الإعدادية مناسب للمدة الزمنية، وقد تم التركيز علي المفاهيم الكبري، مؤكدًا حرص الوزارة على استهداف جودة حياة الطلاب وأسرهم .

وأضاف الوزير أن هناك مجموعة من المحددات لمعرفة ميول الطلاب ورغباتهم فى حرية الاختيار للالتحاق بالمرحلة الثانوية، وفقًا لتميزهم، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك إقبال شديد على مدارس التكنولوجية التطبيقية من المرحلة الإعدادية، رغم ارتفاع مجموع درجات الطلاب وذلك لتغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني التي قد تغيرت عن الأعوام السابقة.

وأشار الوزير إلى أنه بات هناك فرصة للطلاب لتعلم أكثر من لغة فى وقت واحد، مؤكدًا أن تعلم اللغات توسع مدارك الطلاب بثقافة العالم الخارجى، وتزيد من فرص العمل لديهم، لذا تم إدخال اللغة الأجنبية الثانية بداية من العام الدراسى القادم للصف الاول الإعدادى، مثل (الفرنسية، والالمانية، والأسبانية والإيطالية والصينية)، مؤكدًا أنها ستكون العام الدراسي المقبل مادة نجاح ورسوب فقط ولا تضاف للمجموع، لافتًا إلى أن الوزارة تغلبت على عجز المعلمين بتوفير الدولة عدد ٥٠ ألف معلم بنظام الحصة من الموازنة العامة إلى جانب مسابقة ٣٠ ألف معلم.

ومن جهه أخرى، استعرض الوزير خلال اللقاء أهم ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة، مشيرا إلى أننا نسعي فى تطويرها بالاستفادة من مناهج مدارس النيل، حيث إنها شهادة معتمدة من كامبريدج وتم اعتمادها من الدولة المصرية.

وأكد الوزير على أن ملامح النظام الجديد للثانوية العامة سيتضمن تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب فى الامتحانات، وتعدد المسارات، مشيرًا إلى أن الطالب سيدرس المواد المؤهلة لكل قطاع، بالإضافة إلى مراعاة وظائف المستقبل وسوق العمل.

وأوضح الوزير أن الوزارة حاليًا تتعاون مع وزارة التعليم العالى للإعداد ووضع معايير وخطة العمل للثانوية الجديدة، مضيفًا أنه سيتم عقد حوار مجتمعي موسع، لإجراء التعديلات المناسبة، يليها العرض على مجلس الوزراء، فضلًا عن عرضها على مجلس النواب فى المرحلة الأخيرة لتطبيقها بعد ذلك بعد إصدار القانون، وسيعلن عن القرار الوزاري لتطبيقها بناء على اصدار القانون.