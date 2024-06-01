فاركو إلى دور الـ16.. فاز على الوسطى بثلاثية نظيفة وينتظر الفائز من الأهلى والألومنيوم فى كأس مصر

حسم فريق فاركو نتيجة لقاءه أمام نظيره فريق الوسطى، وتمكن من التأهل إلى دور الـ16 فى كأس مصر، وذلك بعد تغلبه على الوسطى بنتيجة 3-0 في المباراة التى جمعتهما اليوم على ستاد المكس بدور الـ32 من مسابقة كأسمصر.

سجل أهداف فاركو كل من محمد بانجورا فى الدقيقة 28 ، ومصطفى حمادة فى الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، قبل أن يسجل محمد عز الدين الهدف الثالث لفريق فاركو فى الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وينتظر فريق فاركو، الفائز من مباراة الأهلى والألومنيوم، والتى تأجلت لأجل غير مسمى بسبب تواجد أكثر من لاعب من الأهلى فى قائمة منتخب مصر، والذى يستعد لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو.