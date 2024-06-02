بدء فاعليات اليوم الاول من تنفيذ مبادرة “تكنولوجي هات ” للتدريب اون لاين بمحافظة القليوبية

أنطلق فعاليات اليوم الأول من مبادرة تكنولوجي هات، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية _إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي_ للعام الثاني على التوالي لتدريب النشء على مجالات الحاسب الآلي اون لاين للفئة العمرية من 8 : 16 سنة في مجالات ( windows _ excel _ power point _ coding _ canava ) ، وذلك خلال الفترة من 1 / 6 / 2024 وحتى 1 / 9 / 2024 على أن يكون التدريب لمده ثلاث أيام أسبوعيا في فترات صباحية ومسائية .

من جانبه، أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن المبادرة تتم برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمواكبة التطور التكنولوجي ومساعدة الأجيال الجديدة في مواجهة التحديات والتطوارات السريعة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي فيما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الوزارة.

بدء اليوم الأول للتدريب على قواعد windows للمدربة سمر عادل أحمد لمدة ثلاث ايام بعدد مستفيدين يبلغ 40 مستفيد والذي تسعى مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلاله إلى إطلاق مبادرات وبرامج تقدم خدمات أفضل للنشء والشباب في العديد المجالات التي تهدف لرفع الوعي الثقافي والتكنولوجي لدى النشء والشباب ، تأكيدا على الدور المجتمعي والتوعوي الذي تلعبه الشباب والرياضة لتأهيل النشء والشباب للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ليس فقط في النواحي الرياضية بل وفي نشر الوعي الثقافي والتوعوي والفني والتكنولوجي .

كما يقوم بالتدريب مجموعة من المدربين المتخصصين في مجالات البرمجة والتحول الرقمي ، لتحقيق أقصى استفادة للنشء واستثمار الاجازة الصيفية فب التعلم عن بعد “اون لاين” مما يساهم في تعليم الطفل أهمية استثمار الوقت واستخدام التكنولوجيا في التحصيل الدراسي والاستفادة العلمية .