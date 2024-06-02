“سويلم “يلتقى بممثلي الوزارة المشاركون في برنامج “الزائر الدولى القيادى”

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً مع ممثلي الوزارة الذين شاركوا في برنامج “الزائر الدولى القيادى” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والذى تم عقده مؤخراً بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى والسفارة الأمريكية بالقاهرة والذى يهدف للتبادل المهني والثقافي ، حيث يتم ترشيح القادة الحاليين والناشئين من جميع انحاء العالم لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارات قصيرة بهدف الالتقاء والتشاور مع نظرائهم من الدول المشاركة وبما يعمل على تبادل الخبرات وإقامة علاقات بين الخبراء من مختلف الجهات .

حيث قدم ممثلو الوزارة المشاركين في البرنامج مقترحات للمشاركة فى البرنامج وتم التنافس مع الجهات الحكومية والوزارات المصرية الأخرى المتقدمة لنفس البرنامج ، وتم اختيار المقترح المقدم من قبل وزارة الرى المصرية للمشاركة في البرنامج لهذا العام .

وخلال الإجتماع تم استعراض لقاءات ممثلى الوزارة مع ممثلي العديد من الجهات الأكاديمية والبحثية في المجالات الفنية ذات الصلة في عدد ٥ ولايات أمريكية مختلفة مثل مجالات النمذجة الرياضية والتنبؤ بالأمطار والتعامل مع تغير المناخ وأحدث تقنيات تبطين الترع ومعالجة وتحلية المياه واستمطار السحب .

وقد أشاد الدكتور سويلم بتجربة المشاركة فى البرنامج من قبل ممثلى الوزارة ، حيث وجه بإستمرار المتابعة مع الخبراء والمتخصصين بالجانب الأمريكي لفتح آفاق أكبر للتعاون وتبادل الخبرات لخدمة ملف المياه في مصر ، وتعظيم الإستفادة من هذه البرامج في تدعيم الكوادر الشابة بالوزارة .