“مبادئ التصميم وحسابات الأحمال الكهربائية للمشروعات”ورشة عمل بنقابة المهندسين

عقدت شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة مبروك عامر، من خلال لجنة التدريب بها، برئاسة ماجد المغربي، ورشة عمل عن “مبادئ التصميم وحسابات الأحمال الكهربائية للمشروعات المختلفة Electrical loads classification and preliminary calculation ” حاضر فيها المهندس حمدي أنور- الخبير في مجال التصميم والإشراف على التنفيذ بجامعة القاهرة سابقًا والعديد من المكاتب الاستشارية.

وخلال كلمته، أكد مبروك عامر، أن مجلس شعبة الهندسة الكهربائية مهتم بتدريب المهندسين ورفع الوعي والكفاءة المهنية لهم، كاشفًا أنه سيتم تكثيف الندوات أون لاين خلال الفترة القادمة لتعميم الاستفادة .

وأشار “عامر” إلى أن الورشة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التدريب بالشعبة الكهربائية لتنمية مهارات وصقل خبرات المهندسين ورفع كفاءتهم عن طريق نقل الخبرات العلمية والعملية لهم من خلال الخبراء والمتخصصين في المجال، ومن ثم تأهيل المهندسين لمتطلبات سوق العمل.

وكشف رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، أنه تم نشر رابط مقترح لائحة مزاولة المهنة على صفحة الشُّعبة، مطالبًا المهندسين بضرورة التفاعل الإيجابى والدخول على الرابط لإبداء آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم عليها، سواء بالحذف أو الإضافة والتعديل للوصول لأفضل شكل ممكن للائحة، مختتمًا كلمته بالتأكيد على أن الشعبة تسعى بكل جهد لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين .

من جانبه اكد ماجد المغربى أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات، وفقًا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، لتقليل الفجوة المعرفية والعلمية والعملية للمهندسين ومساعدتهم، خاصة حديثي التخرج، للاطلاع على أحدث ما وصل إليه العلم في المجال.

و استعرض حمدي أنور، مراحل تصميم وإخراج المشروع، متطرقًا للأدوار المختلفة للمهندس أثناء تصميم المشروع طبقًا للكود ونسب التنفيذ، بالإضافة إلى حسابات الأحمال الكهربائية المطلوبة للمشروع قبل الانتهاء من التصميم النهائي، وكذا تأثير أنواع الأحمال على اختيار باقي عناصر المنظومة الكهربائية.

وكشف “أنور” أن الورشة بداية لعقد ورش أخرى تفاعلية، وشهدت الورشة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات تفاعلًا كبيرًا من كافة الحضور، ورد خلالها حمدي أنور على كافة استفسارات وتساؤلات الحضور.