تعرف على الفرق المتأهلة مع ريال مدريد والأهلى إلى كأس الإنتركونتيننتال 2024

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، مشاهدة النسخة الجديدة من بطولة كأس القارات للأندية، والتى تُعرف باسم “كأس الإنتركونتيننتال”.

وتعود بطولة كأس الإنتركونتيننتال، إلينا من جديد بعد فترة توقف استمرت 20 عاماً، لتشعل المنافسة بين الأندية الأبطال من مختلف قارات العالم الستة التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم الـ”فيفا”.

وتضم بطولة كأس الإنتركونتيننتال، نخبة أبطال القارات الستة التابعة لـ”الفيفا”، وهى دورى أبطال (آسيا وأوروبا وإفريقيا وأوقيانوسيا والكونكاكاف) وكأس ليبرتادوريس.

ويذكر أنه، قد تأهلت 5 فرق إلى بطولة كأس الإنتركونتيننتال حتى اللحظة، وهي: الأهلى المصرى والعين الإماراتى وريال مدريد الإسبانى، إضافة إلى أوكلاند سيتى النيوزيلندى بطل أوقيانوس وباتشوكا المكسيكى بطل الكونكاكاف.

وحجز الأهلى المصرى، مكانه فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال بعد فوزه بلقب دورى أبطال إفريقيا على حساب الترجى التونسى.

وتمكن فريق نادى العين الإماراتى، من التأهل إلى هذه البطولة بعد تتويجه بلقب دورى أبطال آسيا عقب فوزه على يوكوهاما مارينوس اليابانى فى النهائى.

وكان ريال مدريد، أحدث الفرق المتأهلة إلى كأس الإنتركونيننتال بعد تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على بوروسيا دورتموند.

ويتحدد بطل كأس ليبرتادوريس، المتأهل إلى هذه البطولة، فى نوفمبر المقبل.