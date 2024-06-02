استعداداً لمواجهة سيراميكا فى الدورى.. راحة لرباعى الزمالك من التدريبات

حصل رباعى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم “الأحد” على ملعب النادى وهم: عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا ومحمود علاء وإبراهيما نداى، وذلك استعداداً لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وحصل الرباعى على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، بالحصول على راحة إضافية لظروف خاصة، على أن ينتظم اللاعبون فى التدريبات غداً “الاثنين” فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجارى، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.