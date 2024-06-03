مدير منتخب بوركينا فاسو: حسام حسن يستحق تدريب منتخب «الفراعنة»

أكد مدير منتخب بوركينا فاسو محمد كوفى، أن مباراة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 ستكون صعبة للغاية، لكنه سعيد بمواجهة مدربه السابق حسام حسن، كما تطرق للحديث عن المهاجم محمد كوناتيه.

وقال مدير منتخب بوركينا فاسو محمد كوفى فى تصريحات مُتلفزة: «لن أنسى فترة تواجدى مع ناديى الزمالك والمصرى، ولا أشعر بالغربة عندما أتواجد فى مصر».

وتابع كوفى: «مواجهة بوركينا فاسو مع مصر ستكون صعبة للغاية، مصر تعتبر أكبر دولة فى أفريقيا، وندرك مدى صعوبة المواجهة حتى رغم تغيير مدربهم، وتريزيجيه هو لاعبى المفضل فى منتخب مصر، وسنقدم مباراة جيدة».

وتابع محمد كوفى: «أنا سعيد جدًا أن حسام حسن تولى تدريب منتخب مصر، وهو يستحق ذلك منذ فترة طويلة، ليس مجرد مدرب بل «أيقونة»، وكان مدربى في عدة أندية، ومواجهته شرف لي وأمر يسعدنى».

وعن أنباء انتقال محمد كوناتيه لاعب منتخب بوركينا فاسو لصفوف النادى الأهلي، علق كوفى قائلًا: «سيكون مكسب كبير للغاية، هو لاعب قوى جدًا، وحال انضمامه لفريق كبير سيقدم أداء مميز جدًا، لا أعلم إذا كان سينتقل للأهلى أم لا».

واختتم مدير منتخب بوركينا فاسو محمد كوفى تصريحاته، قائلًا: «نركز فى الوقت الحالى على مواجهتى مصر وسيراليون، وأنا أحب الجماهير المصرية بسبب معاملتهم لى، أنا زملكاوى ولكن أحب جميع المصريين، وكنت أشجع الأهلى أمام الترجى فى نهائى أفريقيا».