تجديد الثقة في “مدبولى” يؤكد رؤيته الثاقبة.. المؤتمر يشيد بتوجيه الرئيس بتشكيل حكومة كفاءات خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسى الثقة فى الدكتور مصطفى مدبولى، إعادة تشكيل الحكومة مرة أخرى يؤكد للجميع الجهود التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة للتيسير على المواطنين وفى نفس الوقت للتخفيف من آثار الموجة التضخمية العالمية التي أثرت على جميع دول العالم.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء كان له دور خاص فى مواجهة تداعيات الأزمة الأخيرة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة.

وأضاف: أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة واستكمال سلسلة الرعاية والحماية الاجتماعية، وحرص الرئيس على وجود كفاءات فى الحكومة الجديدة يعكس توجه الدولة خلال الفترة المقبلة.