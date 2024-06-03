رسمياً.. انضمام عمر كمال إلى معسكر منتخب مصر بديلاً لأحمد فتوح

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن انضمام لاعب فريق النادى الاهلى عمر كمال عبد الواحد، إلى معسكر منتخب مصر، بدلاً من أحمد فتوح.

وجاء انضمام عمر كمال عبد الواحد إلى معسكر منتخب مصر، بعدما تعرض أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك، للإصابة فى الكاحل.

وأعلن اتحاد الكرة فى وقت سابق، تعرض أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادى الزمالك، لإصابة فى الكاحل، ستمنعه من استكمال معسكر المنتخب الوطنى، فى ظل صعوبة لحاقه بمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويفتقد منتخب مصر أيضًا لخدمات الظهير الأيسر محمد حمدى لاعب بيراميدز بداعى الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة الكونغو الديمقراطية، بدور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا الماضية.