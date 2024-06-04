الزمالك يكشف موعد عودة شيكابالا للتدريبات

كشف مصدر فى نادى الزمالك اليوم «الثلاثاء»، عن موعد عودة قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق «شيكابالا»، للمشاركة فى التدريبات الجماعية، خلال الفترة المقبلة، بعد أن تعرض للإصابة فى العضلة الأمامية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية، فإن قائد نادى الزمالك شيكابالا، سوف يعود للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض، بعد أسبوعين، بعد سير برنامجه العلاجى والتأهيلى بشكل جيد فى الفترة الأخيرة.

ويعتبر شيكابالا من الركائز الأساسية في تشكيلة نادى الزمالك، طيلة الفترة الماضية تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

ويستعد نادي الزمالك، لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، والمقرر لها 14 يونيو الجارى، والمؤجلة من الجولة الـ11 من بطولة الدورى الممتاز «دورىNile».

ويذكر أن فريق نادى الزمالك، كان قد فاز على فريق الاتحاد السكندرى بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.