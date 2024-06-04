كيف تُحل أزمة الدورى المصرى مع الـ«كاف»؟

زاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم من تعقيد موعد إرسال اتحاد الكرة المصرى لأسماء الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم فى المقبل.

وتنص اللوائح على مشاركة أول 4 أندية فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى فى البطولات الأفريقية بالموسم التالى، بواقع أول مركزين فى دورى أبطال أفريقيا، والثالث والرابع فى الكونفيدرالية.

لكن مسابقة الدورى المصري لم تنته حتى الآن، ورئيس رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب، كان قد ذكر فى وقت سابق أنها ستنتهى منتصف شهر أغسطس المقبل.

لكن الكاف أعلن فى بيان رسمى أمس «الإثنين»، عن انطلاق مرحلة القيد مطلع شهر يوليو المقبل، وبالتالى يتحتم على الاتحادات المُشاركة إرسال أسماء الأندية للمشاركة بالبطولات الأفريقية، قبل هذا الموعد نهاية الشهر الجارى 30 يونيو.

وأضاف الـ«كاف»، أن الأدوار التمهيدية لبطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد ستنطلق ستكون فى الفترة ما بين 16 إلى 18 أغسطس، على أن يقام دور المجموعات فى الفترة ما بين شهرى أكتوبر وديسمبر القادمين.

وعليه فإن رابطة الأندية المحترفة المصرية أصبحت فى ورطة، خاصةً أن الدورى المصرى لن ينتهى قبل نهاية شهر أغسطس، أى بعد انطلاق الدور التمهيدى للبطولات الأفريقية.

وقال مصدر فى رابطة الأندية فى تصريحات إعلامية، إنه سيكون هناك محاولة للحصول على استثناء من قبل الاتحاد الأفريقية لكرة القدم، لتأخير موعد إرسال أسماء الأندية، وأضاف أنه فى حالة عدم حدوث ذلك، فسيتم الاعتماد على ترتيب الدور الأول للدورى.

كما أن هناك أزمة أيضا فى الاعتماد على ترتيب الدور الأول، خاصةً أن هناك 5 مؤجلات من مباريات الدور الأول، بعضها سيُقام خلال شهر يوليو، وبعضها لم يُحدد موعده من الأساس، والذى من المتوقع أن يكون فى أغسطس.

وفي ضوء ذلك، قد تكون هناك احتمالية أخرى لحل الأزمة، حيث قد تطلب رابطة الأندية من الـ«كاف» ترك مقعد بطل الدورى والوصيف فارغا لحين الحسم بشكل رسمى وتسكين أسماء الناديين لاحقا، على أن يشاركا فى دورى الأبطال بعد إسدال الستار على المسابقة.

أما الحل الأخير قد يكون بعيد عن منافسات الموسم الحالى تماما، واللجوء إلى نفس الأندية الأربعة التى شاركت في البطولات الأفريقية بالموسم الماضى، بعدما احتلت المربع الذهبى فى الموسم الماضي 2022-2023.

وفى تلك الحالة ستكون هذه الأندية هى الأهلي وبيراميدز «في دورى أبطال أفريقيا»، والزمالك ومودرن فيوتشر «فى الكونفيدرالية»، وهم الذين جاءوا فى المراكز من الأول إلى الرابع.