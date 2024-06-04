المؤتمر: طرح تطوير الثانوية العامة على الحوار الوطني تأكيد لنجاحه في دعم خطط الدولة

أعرب الربان وليد جودة، القيادي بحزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، عن تأييده توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يطرح رؤية تطوير الثانوية العامة على الحوار الوطني.

وقال جودة: إن طرح تطوير الثانوية العامة على الحوار الوطني تأكيد على نجاحه في وضع توصيات وضع تدعم الدولة وتواجه التحديات الراهنة.

مرضحًا أن خطة تطوير الثانوية العامة التي سيتم طرحها تتضمن تحسين المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس، وتطوير آليات التقييم والامتحانات بما يواكب أفضل المعايير العالمية، وتأتي هذه الخطة استجابة للتحديات التي يواجهها نظام التعليم في مصر، وتهدف إلى إعداد جيل قادر على مواجهة متطلبات سوق العمل والمساهمة في نهضة البلاد.

وأشار إلى أن الحوار الوطني كان ولا يزال منصة فعالة للتواصل والتفاعل بين مختلف شرائح المجتمع، حيث تمكن من طرح ومناقشة قضايا جوهرية تؤثر على حاضر ومستقبل الوطن، وكان له الدور البارز في صياغة توصيات بناءة تسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسيرة التنمية، مشيدًا في الوقت ذاته بروح التعاون والشفافية التي ميزت جلسات الحوار الوطني، مشيراً إلى أن التوصيات التي خرجت بها جلسات الحوار الوطني تعكس إرادة جماعية للنهوض بالوطن في مختلف المجالات.