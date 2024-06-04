بدء قبول إعتذارات المعلمين عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء قبول قبول اعتذارات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، من خلال مقار لجان الإدارة المخصصة بالمديريات التعليمية، حيث أرسلت الادارات التعليمية ، توجيهات بشأن الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 ومنها سرعة تسليم خطابات الندب للمنتدبين بعد التوقيع على كشوف عضوية بخط اليد، وارفاق أصل الخطاب ومعه المستند الدال على الحالة معتمدا ومختوما صورة طبق الأصل منعا للمساءلة القانونية في حالة عدم ارسال المستند، علاوة على ان تتوفر الشروط القانونية للاعتذارات ، حيث العرض على قمسيون طبى حديث معتمد ومختوم صورة طبق الأصل على أن يكون القمسيون من المجلس الطبي العام مدون به يعفى من اعمال الامتحانات، والعمل جزء من الوقت صورة معتمدة من قرار القيام بالإجازة وقرار الاجازة مختوما صورة طبق الأصل، ومن لديه طفل رضيع أقل من عامين صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة، وكذلك سفر الزوج (افادة للزوج بأنه على رأس العمل حتى تاريخه معتمدة من جهة العمل بالدولة التي يعمل بها، عمل الزوج بمناطق نائية والمناطق النائية هى الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء جنوب سيناء – الباويطى – مرسى مطروح على أن يرفق إفادة من جهة عمل المذكور، ندب الزوجين ويتم الاعتذار لاحدهما مع إحضار أصل خطاب الندب للاثنين،رعاية طفل معاق صورة معتمدة من التقارير الطبية من الجهات الحكومية – صورة كارنية الخدمات المتكاملة ،عجز 5% صورة من شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكدت الادارات فى تعليماتها على انه لن يتم قبول اعتذارات عن أعمال التقدير إلا من خلال مشرف عام التقدير لن يتم قبول اعتذارات بمقر لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة ولكن الاعتذار من خلال لجان الاعتذار المتواجدة بمقرات الاعتذار بالمحافظات.