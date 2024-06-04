3 لاعبين على رادار الأهلى لتدعيم الفريق فى الميركاتو الصيفى

يبحث المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، مع إدارة «المارد الأحمر» تدعيم تشكيلة الشياطين الحمر بـ 3 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية رياضية، فإن السويسرى مارسيل كولر، لديه رغبة قوية لتدعيم هجوم الفريق بمهاجم آخمات جروزنى الروسى البوركيني محمد كوناتيه، فى الصيف المقبل وهو الخيار الأول بالنسبة له.

وأشار التقارير، إلى أن مدرب النادى الأهلى مارسيل كولر، يستهدف قدوم مدافع اتحاد العاصمة الجزائرى زين الدين بلعيد، لتدعيم دفاع القلعة الحمراء فى الموسم المقبل، كما أن إدارة النادى الأهلى بدأت بالفعل تحركاتها من أجل حسم صفقة زين الدين بلعيد ومعرفة طلبات اتحاد العاصمة من أجل التخلى عن المدافع.

وأوضحت التقارير، أن المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، يريد من إدارة الأحمر التعاقد مع لاعب سوتشى الروسى يحيى عطية الله، ، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى فى الصيف المقبل، بعد إصابة التونسى علي معلول بقطع فى وتر أكيليس وغيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر.