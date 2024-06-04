اقتصادية النواب: استكمال البناء في الملف الاقتصادى وبناء الإنسان أولوية للحكومة الجديدة

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمهندس مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة الجديدة، يأتي تأكيدا على أن الحكومة قامت بواجبها على النحو الأمثل، ولهذا الحكومة الجديدة يقع على عاتقها النهوض بالملف الاقتصادى فى المقام الأول.

وأكد هندى أن التكليف بمثابة تجديد ثقة في رئيس الوزراء وتقديرًا لجهوده المبذولة في تنفيذ ما يدعم استقرار الدولة ونهضتها وتنميتها، لافتا إلى أن هناك العديد من التحديات الإقليمية والدولية التي نعيشها في الوقت الراهن، كما أن التحدي كبير أمام الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة، بداية من ضرورة استكمال البناء في الملف الاقتصادي، والعمل على تحقيق كافة احتياجات المواطن.

وأشار عضو النواب إلى أن الجمهورية الجديدة تحتاج في الفترة المقبلة، إلى العمل بوتيرة أسرع لاستكمال خطة التنمية والعمران التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار العشر سنوات الأخيرة وكيف أصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات وهذا يعود إلى ما تم من مشروعات فى البنية التحتية ومنظومة النقل وشبكة الطرق والمشروعات القومية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف هندي أن استكمال ملف بناء الإنسان المصري يأتى على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وعلى صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.