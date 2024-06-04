الـ«فيفا»: مصر تمتلك العديد من المواهب الشابة.. ونعمل على اكتشاف المزيد

أكد مدير الـ«فيفا» لتطوير كرة القدم ستيفن مارتنز، أن مصر تمتلك العديد من المواهب الشابة.

وقال ستيفن مارتنز في تصريحات إعلامية: «نحن هنا فى القاهرة للعمل مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وكذلك الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقد دعونا ثمانى دول أفريقية أخرى لمناقشة خطة تطوير المواهب، وتهدف خطة تطوير المواهب من الـ«فيفا»، إلى ضمان حصول كل موهبة على فرصة وزيادة جودة تطوير».

وأضاف ستيفن مارتنز: «الورشة هنا تهدف إلى التأكد من أن جميع الاتحادات تعمل على خطة، خطة تهدف إلى إنشاء مسار جيد للمواهب الشابة، كما أن رئيس تطوير كرة القدم أرسين فينجر، فى الـ«فيفا»، يريد التأكد من أن المواهب في جميع أنحاء العالم تحصل على فرصة».

وأكمل مدير الـ«فيفا» لتطوير كرة القدم ستيفن مارتنز تصريحاته، قائلًا: «ونريد أن نتأكد من اكتشاف المزيد من المواهب، هنا في مصر، وأيضاً في أجزاء أخرى من العالم، وهذا هو السبب في أننا نقوم بذلك أيضاً من خلال التبادل، كما أن مصر لديها الكثير من المواهب والاتحاد لديه مهمة كبيرة لأنه توجد بعض الأكاديميات الجيدة هنا فى مصر».