تكريم الدكتورة مايا مرسي بجائزة الإنجاز المؤسسي خلال الدورة التاسعة لقمة مصر للأفضل..

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات الدورة التاسعة ل”قمة مصر للأفضل”، التى تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،وتنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية” ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، وذلك ، لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة.

شهدت الإحتفال تكريم الدكتورة مايا مرسي بجائزة الإنجاز المؤسسي لتحقيقها العديد من الإنجازات فى ملف تمكين المرأة المصرية على مدار سنوات.

و فى كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بهذا الحدث الذى أصبح تقليد سنوي يسلط الضوء على النماذج الناجحة فى جميع المجالات ، ويكرم سيدات عظيمات حققن نجاحات عديدة فى مجالاتهن، عوبرت عن سعادتها بعدد السيدات اللاتى تم تكريمن خلال فعاليات هذه الدورة ، وتنوع المجالات التى يمثلونها .

ووجهت الشكر والتقدير للإعلامية دينا عبد الفتاح لحرصها على تنظيم هذا التقليد السنوى، مؤكدة أن استمراريته من أسس نجاحه، كما توجهت بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعاونها المثمر مع المجلس القومي للمرأة، ولحرصها على تسليط الضوء على التحديات التى تواجه المرأة ورفع الوعى المجتمعى بها.