بعد أن وصل سعر الكيلو 20 جنيها..نقيب الفلاحين يكشف اسباب إرتفاع اسعار البطاطس

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن إرتفاع اسعار البطاطس كان متوقعا و حذرنا منه في شهر ديسمبر الماضي مشيرا إلى أن كيلو البطاطس يباع في الأسواق ب 20 جنيه للكيلو .

وأضاف عبدالرحمن أن السبب الأساسي في إرتفاع اسعار البطاطس هو تقلص مساحات زراعة البطاطس في العروه الصيفيه والتي تزرع في منتصف شهر ديسمبر وحتي منتصف فبراير بتقاوي مستوردة وتمثل هذه العروه نحو 30% من إجمالي مساحات زراعة البطاطس في مصر والتي تصل إلي 600 الف فدان تزرع في ثلاث عروات اساسيه هم العروه الصيفيه والتشويه و النيليه وننتج ما يقارب 7.5 مليون طن بطاطس سنويا

وتابع عبدالرحمن أن سبب تقلص المساحة وقلة الانتاج هو إرتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة إلي نحو 100 ألف جنيه للطن بسبب نقص التقاوي المستوردة هذا الموسم والذي وصل إلي 110 الف طن من أصل 140 ألف طن يحتاجها المزراعين لزراعة العروه الصيفيه مما أجبر بعض المزراعين للزراعه بتقاوي محليه أقل انتاجا وأرخص سعرا وعزوف البعض عن زراعة البطاطس خوفا من الخسائر حيث تمثل التقاوي نحو60% من تكلفة زراعة البطاطس .

و أشار أبوصدام إلى أن إرتفاع تكلفة زراعة البطاطس وتعدد الحلقات الوسيطة أدى إلى زيادة السعر علي المستهلك ومع قلة الإنتاج واتجاه التجار لتخزين البطاطس أملا في زيادة الأرباح حيث يستخدم انتاج هذه العروه كتقاوي للعروتين الشتوية والخريفية باسعار مجزية ادي إلي إرتفاع أسعار البطاطس

و أكد عبدالرحمن إنه حذر منذ شهور من نية بعض المزارعين العزوف عن زراعة البطاطس لارتفاع اسعار التقاوي وتدني أسعار البطاطس في الآونة الأخيرة وأن ذلك سوف يؤدي لارتفاع اسعار البطاطس ولكن لم يستمع احد إلي تلك التحذيرات ولم تؤخذ علي محمل الجد من قبل المعنيين .اوأوضح أن استغلال واحتكار تجار البطاطس هو السبب الرئيسي في إرتفاع أسعار التقاوي المستورده والمحليه ووراء قلة صادرات مصر من تقاوي البطاطس حيث يحتاج زراعة فدان بطاطس إلي 750 كيلو من درنات البطاطس لينتج نحو 10 اطنان في المتوسط من البطاطس.