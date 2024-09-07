” التعليم العالى”: إستمرار إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات لطلاب الشهادات الفنية لـ الخميس المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة دكتور أيمن عاشور، عن إستمرار إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات، لطلاب الشهادات الفنية “دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات – دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية” عام 2024، لتسجيل الرغبات، حتى يوم الخميس القادم الموافق 12/9/2024.

وأوضح مكتب التنسيق أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها يتم التقدم للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) بنسبة 60% فأكثر.

وحدد مكتب التنسيق، الحد الأدنى للتقدم بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وهى دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصنـاعية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60% فأكثر، ودبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 60%، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو – دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل – دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز 60%.

كما قرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للتقدم بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75% فأكثر.

أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.