مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية يكرم المتفوقين علميا بمراكز شباب المحافظة

شهد الدكتور وليد الفرماوى ، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، فعاليات مبادرة تكريم المتفوقين علميا ، من مركز شباب سنهرة التابع لإدارة شباب طوخ ، وسط حضور كبير من الطلاب وأولياء الأمور، وجاء ذلك بحضورالدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ، احمد ربيع حجاج رئيس مجلس الإدارة ، واعضاء مجلس الادارة ، ونخبة من مديري المدارس والمعلمين وعدد من الشخصيات العامة بالقرية.

بدأت الاحتفالية ، بتلاوة ايات من القرءان الكريم ، وكلمات ترحيبية بالحضور والنواب ، وكلمة الدكتور وليد فرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، اعقبها تكريم عدد من الشخصيات العامة و مديري المدارس والمدرسين بالقرية، واختتم الحفل بتكريم المتفوقين علميا من المراحل الدراسية المختلفة ، واخذ الصور التذكارية مع الطلاب وأولياء الأمور.

وفى كلمته أشار الفرماوي ، إلى أن مبادرة تكريم المتفوقين علميا تأتى في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة ان تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وليست قاصرة فقط على النشاط الرياضي ، واضاف أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحرص على تعميم المبادرة بجميع مراكز الشباب من خلال برنامج زمنى لتشمل تكريم اكبر عدد من الطلاب المتفوقين على مستوى المحافظة فى مختلف المراحل الدراسية .

و اكد الفرماوى ، على أن مراكز شباب القليوبية تشهد الفترة القادمة مجموعة من البرامج المتنوعة بهدف تكثيف الانشطة والبرامج المقدمة للأعضاء فى مراكز الشباب لتشهد تنوع فى كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والمبادرات المجتمعية بجانب النشاط الرياضي، بهدف توسيع قاعدة مشاركة النشء والشباب في انشطة مراكز الشباب.

يذكرأن مبادرة تكريم المتفوقين علميا بمراكز شباب القليوبية يتم تنفيذها وفقا لخطط النشاط بكل مركز ، وتأتى تلك الانشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وأيمن عطية محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتوروليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.