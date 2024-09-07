تحرك برلماني بعد رفض وزير التعليم التحاق 520 طالبًا بالثانوية (خدمات)

توجهت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص قيام وزير التعليم برفض التحاق 520 طالباً بالثانوية العامة (خدمات).

وقالت النائبة في المذكرة التفصيلية لسؤالها؛ إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قام برفض واستبعاد 520 طالبا وطالبة من الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي بإدارة العاشر من رمضان التعليمية بمحافظة الشرقية ومطالبة الإدارة التعليمية لهم بسحب ملفاتهم من صفوف التعليم الثانوي خدمات بعدما جرى التقديم إلكترونيا طبقا للدرجات التي أقرها التنسيق وهي 195 درجة.

واستكملت: بالسؤال علمت أن هناك عدداً من أولياء أمور الطالبات والطلاب تقدموا بشكاوى للوزارة أكدوا فيها أنهم تقدموا منذ أكثر من شهر بعد ظهور درجات تنسيق القبول، بملف ابنائهم للالتحاق بالمرحلة الثانوية نظام خدمات بالإدارة التعليمية طبقا للتنسيق الذي حددته محافظة الشرقية وهو 195 درجة كحد أدنى، حيث تمت إجراءات التقديم إلكترونيا وتم سداد المصروفات للمدرسة وأنهم تفاجأوا بمنشور على صفحة المدرسة بموقع التواصل الاجتماعي تطالبهم بسحب ملف أبنائهم بزعم أنه جرى قبول الطلاب من مجموع 213 درجة وأن عليهم أن يسحبوا ملفات أبنائهم والتقدم بها لأي من مدارس التعليم الفني، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقالت النائبة في سؤالها: لماذا تم قبول أوراق هؤلاء الطلاب والطالبات؟ وما هى الأسباب الحقيقية التى وراء مطالبة الإدارة التعليمية باستبعادهم؟ وكيف سيتصرف الوزير للحفاظ على هؤلاء الطلاب والطالبات فى استكمال تعليمهم؟

تسألت أيضًا حول موعد انتهاء التخبط داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمنع تكرار مثل هذه القرارات التى تضرب المسيرة التعليمية في مقتل وتجعل الوزارة تفقد مصداقيتها لدى المواطنين؟

كما طالبت عضو مجلس النواب وزير التربية والتعليم بضرورة إجراء تحقيق فورى للتأكد من شكاوى المواطنين واتخاذ القرار المناسب للحفاظ على المستقبل التعليمى لهؤلاء الطالبات والطلاب مؤكدة أن الإدارة التعليمية وضعتهم في مأزق بعد قبول ملفات أولادهم منذ أكثر من شهر والآن تطالبهم بسحب ملفات أبنائهم بعد الانتهاء من كل إجراءات التقديم واستعداد أبنائهم للدراسة، ولا يجوز ولا يصح أن تتراجع الوزارة عن قبول هؤلاء الطلاب وإن كان هناك خلل في الإدارة التعليمية والكنترول أو الوزارة فلايجب أن يتحمله الطلاب.

بالإضافة أن تصريحات حمدي سلامة، مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية التى أكد فيها أن الإدارة التعليمية جهة تنفيذية وملتزمة بالقانون وأنه لم يتجاوز نسبة الـ25% بالنسبة لصفوف ثانوي خدمات وأن لديه أماكن تستوعب العدد إذا وافقت مديرية التربية والتعليم على قبول طلاب أكثر من نسبة 25% صحيحة؟

مطالبة بمعرفة جميع الحقائق بشأن هذه الأزمة وتوقيع العقوبات على كل من تسبب فيها، وإعلان نتيجة التحقيقات في شكاوي الأهالي والأهم الحفاظ على مستقبل الطلاب.