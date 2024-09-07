” التعليم” تحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية،

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً الى الادارات التعليمية والمدارس، تؤكد خلاله على عدم تحصيل أو جمع أى مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا وبالسجلات المخصصة لذلك اولا باول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب ابنائهم وتخصيص ارقام تليفونات للارقام والشكاوي.

جاء ذلك فى الاستعدادات النهائية من الوزارة ، لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2025، حيث أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية،والتى من المقرر أن يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسى الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهى يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات