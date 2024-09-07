بتخفيضات 20% إلى 30%… ” المعلمين” تفتتح معرض ” مدرستى” لمستلزمات المدارس

نظمت النقابة العامة للمهن التعليمية ، برئاسة خلف الزناتى، معرض “مدرستي” بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة، خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 5 و 6 سبتمبر ، ويومي الخميس والجمعة 12 و 13 سبتمبر الجاري، بمقر نادي المعلمين بالجزيرة، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور من المعلمين.

واشتمل المعرض على كراسات وكشاكيل وأقلام وشنط مدرسية واكسسوارات وزي مدرسي، وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة، حيث يوفر العارضين المستلزمات المدرسية وغيرها بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%.

كم جانبه، أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين، أن المعرض يهدف إلى توفير مستلزمات الأسرة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وذلك تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور من المعلمين مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، موضحاً أن المعرض سيشتمل على كشاكيل وكراسات وأقلام وشنط مدرسية وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة لأبناء المعلمين.