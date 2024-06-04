رئيس كازاخستان يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

استقبل الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، اليوم في قصر الاستقلال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له.

من جانبه رحب الرئيس الكازاخي بالوفد المصري، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، لافتا إلى العلاقات المميزة التي تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وتحدث حول اللقاء الذي جمعهما سوياً في الصين، وكان له أثر كبير في تدعيم أواصر الصداقة بينهما.

وقال الرئيس الكازاخستاني إن علاقة البلدين استراتيجية، فمصر بوابة افريقيا وكازاخستان طريق دولي؛ الأمر الذي ينبغي البناء على أساسه في تطوير العلاقات المصرية الكازاخية.

ومن جانبه؛ أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بحسن الاستقبال، مؤكداً أن ذلك يعكس قوة العلاقات الثنائية بين مصر و كازاخستان.

ونقل عبدالرازق تحيات الرئيس السيسي لنظيره الكازاخستاني، مؤكداً على ضرورة العمل على تطوير العلاقات الثنائية برلمانياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

وأكد رئيس كازاخستان أنه يثمن مواقف الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بمحاولات الرئيس السيسي الدؤوبة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وشدد الرئيس الكازاخي على ضرورة تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية لتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً ان بلاده تعمل علي زيادة عدد السائحين لمصر وكذلك زيادة التبادل التجاري.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والسفيرة ابتسام رخا سفيرة جمهورية مصر العربية في كازاخستان، والنواب د محمد شوقي العنانى، جمال عبدالظاهر ومجدي سليم أعضاء مجلس الشيوخ.