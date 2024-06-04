آخر كلام.. الأهلى وبيراميدز فى دورى الأبطال.. والزمالك والمصرى فى الكونفيدرالية

أعلن رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عامر حسين، أسماء الفرق التى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«كاف»، لاعتماد مشاركتهم فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية بالموسم المقبل 2024-2025.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الـ«كاف»، قد أصدر أمس «الإثنين» بيانًا رسميًا أعلن من خلاله انطلاق منافسات بطولاته الإفريقية فى الموسم الجديد، بحيث تنطلق الجولة التمهيدية من 16 – 18 أغسطس 2024، ويقام دور المجموعات خلال الفترة ما بين شهر أكتوبر وديسمبر 2024، في حين تقام مرحلة خروج المغلوب والمباراة النهائية فى الفترة ما بين شهر مارس ومايو 2025.

وكان رئيس لجنة المسابقات عامر حسين، قد أدلى بتصريحات مُتلفزة، وقال: «هذه ليست المرة الأولى التى نقع فيها بأزمة مع الـ«كاف»، والحل هو تغيير نظام مسابقة الدورى الممتاز، وهو ما طالبنا به قبل انطلاق الموسم الجارى والأندية هى التى رفضت».

وأضاف عامر حسين: «اللائحة واضحة وهى تحديد الفرق المشاركة فى البطولات الإفريقية حسب ترتيب نهاية الدور الأول لجدول الدورى، وبالنسبة للوضع الذى نحن بصدده الآن، فسيشارك الأهلى وبيراميدز فى دورى أبطال إفريقيا، فيما يشارك الزمالك والمصرى فى الكونفيدرالية».

وتابع رئيس لجنة المسابقات: «بطولة دورى السوبر الأفريقى المستحدثة سبب أزمة عدم انتظام الدورى العام، وبالنسبة للحل الوحيد للخروج من هذا المأزق الذى نتعرض له كل موسم، فهو تغيير نظام الدورى فى الموسم المقبل».

وأختتم رئيس لجنة المسابقات عامر حسين تصريحاته، قائلًا: «لا توجد أزمة فى مسألة إرسال قوائم اللاعبين «محلولة» سيتم فتح القيد للأندية المشاركة فى بطولتى إفريقيا».