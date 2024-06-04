تعرف على أصداء أزمة تصريحات «أفشة» ونتائجها وتأثيرها على علاقته بالأهلى

تواصلت تداعيات التصريحات المثيرة للجدل، والتى خرج بها لاعب الأهلى محمد مجدى أفشة، مؤخرا خلال ظهوره فى أحد البرامج الإعلامية، والتى خرج خلاله ببعض التصريحات التى وصفها البعض بانها غير موفقة، بخصوص الأهلى ومدربيه.

وأكد اللاعب أن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته فى الأهلى هو السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق الأسبق، مشيدا فى الوقت ذاته بالجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الفريق السابق.

وعند حديث أفشة عن المدرب الحالى السويسرى مارسيل كولر أكد أنه تعلم منه الكثير، لكنه أشار إلى أنه يجامل بعض اللاعبين على حسابه، ما تسبب فى إبعاده عن التشكيلة الأساسية.

وتسببت تلك التصريحات فى غضب المدير الفنى للـ«المارد الأحمر»، والذى قرر فى اليوم التالى للتصريحات استبعاد اللاعب من التدريبات، وفقا لما كشفت عنه تقارير إعلامية.

فى الوقت الذي خرجت فيه الكثير من الأصوات المحسوبة على الأهلى لتنفى قيام كولر بإبعاد قفشة عن التدريبات، ومطالبته بحزم حقائبه والمغادرة، إلا أن بعض المصادر الإعلامية أكدت على هذا الخبر، وأن الواقعة صحيحة بنسبة 100%، وأن المدرب أبعد اللاعب بالفعل عن التدريبات.

وأكدت تقارير إعلامية، أن مارسيل كولر يكون فى قمة غضبه عندما يخرج أحد لاعبيه عن النص، وهو ما رأى أنه حدث من أفشة، مؤكدا أنه لم يكن موفقا تمام فى تصريحاته، وهو أمر يحدث مع الكثيرين.

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى العلاقة بين أفشة وكولر متوترة من الأصل، بسبب عدم اعتماد المدرب على اللاعب فى التشكيلة الأساسية، مؤكدة أن المدير الفنى للأهلى يمتلك نظاما صارما يتمسك دائما بتطبيقه فى اختيار التشكيلة الأساسية، وهو ما لا يجد قبولا من بعض اللاعبين.

واستنتجت تقارير إعلامية رياضية، بعض السيناريوهات من الممكن أن تنتهى عليها الأزمة بين أفشة وكولر، سواء بتقديم اعتذار أو تطبيق غرامة مالية على اللاعب، لكن الأمر لن يتخطى ذلك.

واستبعدت التقارير أن يكون هناك إمكانية قيام الأهلى بعرض أفشة للبيع، بسبب تلك التصريحات، مؤكدة أن الأمر لن يصل لذلك بأى حال من الأحوال، رغم غضب كولر الشديد من الأمر، لأن أكثر ما أغضب مدرب الأهلى هو حديث اللاعب عن زملائه بشكل غير موفق، مما قد يؤدى لإفساد العلاقة معهم، كما أن أفشة سيعانى لبعض الوقت خلال الفترة المقبلة حتى تنتهى تبعات تلك الأزمة ويعود مجددا إلى حسابات المدرب، بعد تقديم الاعتذار له.