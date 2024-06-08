بعد تأكُد غياب وسام أبوعلى 6 مباريات للإصابة.. تجهيزكهربا لقيادة هجوم الأهلى

يبدأ المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، فى تجهيز مهاجم الفريق محمود عبدالمنعم «كهربا»، للمشاركة بشكل أساسى فى المباريات المقبلة بعد تأكد غياب وسام أبو على عن الفريق بعد الإصابة التى تعرض لها فى كاحل القدم خلال مشاركته مع منتخب فلسطين فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة آسيا.

يشارك «كهربا» فى تشكيلة الأهلى الأساسية، بدلا من وسام أبو على فى ظل استبعاد الفرنسى أنتونى موديست من الحسابات الفنية للأهلى، والاستقرار على رحيله مع نهاية الموسم.

وأفادت مصادر إعلامية، بأنه تأكد غياب مُهاجم الفريق وسام أبو على عن الأهلى، مدة لا تقل عن 3 أسابيع فى ظل إصابته القوية بالكاحل، هذا إلى جانب شكواه من إصابة فى العضلة الخلفية.

وبعد تأكد غياب وسام أبو على عن الأهلى لفترة تصل إلى 3 أسابيع فإنه تقرر بشكل كبير غياب اللاعب عن 6 مباريات للفريق بمسابقة «دورىNILE»، حيث يستعد الفريق الأحمر لخوض عدد كبير من المباريات القوية بالمرحلة المقبلة بعد التوقف الدولى.

ويلعب فريق النادى الأهلى أمام نظيره فريق فاركو يوم 14 يونيو، ثم يواجه الاتحاد السكندرى فى 18 يونيو، قبل لقاء الداخلية فى 21 يونيو، على أن يلتقى بغريمه التقليدى فريق نادى الزمالك يوم 25 يونيو، يليه فاركو يوم 28 يونيو، وطلائع الجيش يوم 1 يوليو، وهى المباريات التى يتوقع غياب وسام أبو على عنها للإصابة.

ويترقب الجهاز الطبى فى النادى الأهلى وصول وسام أبو على إلى القاهرة، وذلك فى منتصف الأسبوع الجارى، وذلك من أجل خضوعه للفحوصات الطبية وتحديد برنامج تأهيله للعودة سريعًا إلى الملاعب.