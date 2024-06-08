برلماني: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأذربيجاني فرصة لتعزيز فرص الاستثمار والتنمية

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأذربيجاني، يستهدف تعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة لكلا البلدين.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن العلاقات المصرية-الأذربيجانية تشهد تطوراً مستمراً بفضل الرغبة المشتركة في تعميق أواصر التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والطاقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان. يأتي هذا اللقاء في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما.

ولفت النائب إلى أن تطرق الرئيس السيسي إلى القضية الفلسطينية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الأذربيجاني، تأكيد على التزام مصر الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار يعكس الدور الريادي لمصر في المنطقة وسعيها الدؤوب لتحقيق السلام والاستقرار.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر ستواصل دورها الفاعل في دعم القضية الفلسطينية والعمل على تحقيق حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.