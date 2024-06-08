رسالة ومؤازرة للاعبين من وزير الرياضة قبل السفر إلى غينيا

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جمال علام على مؤازرة بعثة المنتخب الوطني بمطار القاهرة الدولى، قبل سفرهم إلى غينيا استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو فى إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمريكا وكندا والمكسيك.

طالب وزير الرياضة من نجوم المنتخب تحقيق الفوز فى المباراة التى تقام على ملعب استاد “24 سبتمبر”، يوم “الاثنين” المقبل، وحصد ثلاث نقاط تعزز من التأهل لكأس العالم، مطالباً اللاعبين ببذل مزيد من الجهد والتركيز، وتقديم أفضل مستوى وأداء يليق بكرة القدم المصرية.

وتوجه وزير الرياضة إلى مطار القاهرة الدولى والتقى مع الفريق أثناء إنهاء إجراءات السفر على الطائرة المصرية المتجهة إلى غينيا بيساو برئاسة المهندس خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد المصرى، وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تدعم المنتخب الوطنى خلال مبارياته، وقال: “لدى ثقتة كبيرة في قدراتكم وما تحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة لإسعاد الجماهير المصرية”.

فيما وجه المدير الفنى للمنتخب الوطنى حسام حسن، شكر البعثة الكبير للحكومة المصرية ممثلة فى وزير الشباب والرياضة، على الدعم المستمر للمنتخب وتوديع الفريق بالمطار اثناء انهاء الإجراءات، مؤكدا أن المنتخب سوف يلعب من أجل الفوز وتحقيق الثلاث نقاط تقربه من الوصول إلى كأس العالم ولن يدخر أى مجهود لتحقيقالفوز.