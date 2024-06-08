الأهلى يحرز تقدما فى المفاوضات مع كوناتيه

وصلت المفاوضات بين مسئولى النادى الأهلى ووكيل اللاعب البوركينابى محمد كوناتيه مهاجم أخمات جروزنى الروسى السابق، للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمراحل متقدمة باعتباره من أهم الأهداف المطلوبة لتدعيم هجوم الأهلى.

وأشار مصدر داخل النادى الأهلى إلى أن وكيل كوناتيه أبدى مرونة بشأن الموافقة على الأهلى، ولكن يضع الأولوية لوصول عرض أوروبى، حيث إنه يرغب فى الاستمرار فى أوروبا عن العودة لقارة أفريقيا، ولكنه لا يمانع اللعب للأهلى فى حال عدم وصول عروض أوروبية مناسبة.

وأوضح المصدر أن مدير التعاقدات بالنادى الأهلى أمير توفيق، سيقوم بعرض تفاصيل المفاوضات التى دارت مع وكوناتيه ووكيله على لجنة التخطيط ومارسيل كولر المدير الفنى، للحصول على موافقته النهائية قبل إتمام التعاقد مع اللاعب البوركينى.

وأكد المصدر أن كوناتيه هو الخيار الأول لدى كولر لتدعيم هجوم الأهلى فى الموسم المقبل، فى ظل الاستقرار النهائى على رحيل الفرنسى أنتونى موديست مع نهاية الموسم الحالى.