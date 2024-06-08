التعليم” : استمرار المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة

في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعلن الوزارة مواصلة المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤.

وتؤكد الوزارة أن المراجعات النهائية المجانية ستكون متاحة طوال فترة الامتحانات في ثلاث مقرات بكل إدارة تعليمية وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، حيث شهدت المراجعات خلال الفترة الماضية إقبالا غير مسبوق من الطلاب، كونها تمثل خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

ويتم تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات المجانية بهدف تحقيق أقصى تحصيل دراسي للطلاب والتدريب على نماذج امتحانات نهاية العام.