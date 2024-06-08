بنسبة نجاح 81.6 %.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني

اعتمد عبد الحميد الهجان ،محافظ القليوبية ، اليوم؛ نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة 81.6 % كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 78.88 % بحضور سماح ابراهيم وزارة التربية والتعليم بالمحافظة واسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الاعدادية

ويتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه اكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 111.750 الف طالب وطالبة

وأعلنت المحافظة أوائل الشهادة الإعدادية عام وأزهرى، موضحة ان المرحلة الأولى من تنسيق الثانوي العام سيتم الإعلان عنها عقب اجازة عيد الأضحى المبارك، كما سيتم الإعلان عن تظلمات الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة القادمة.