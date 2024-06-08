“المهندسين “: الفوج الثاني من حجاج النقابة يغادر أرض الوطن إلى الأراضي المقدسة 

غادرالفوج الثاني من بعثة حجاج النقابة العامة للمهندسين أرض الوطن،اليوم؛ متوجها للأراضي المقدسة لأداء فريضةالحج، ضم الفوج36 مهندسا، وصاحبه نخبة من علماء الأزهر الشريف لشرح المناسك والإجابة على استفسارات أعضاء البعثة طوال أداء شعائر الحج.

وحرص طارق النبراوي – نقيب المهندسين، و محمود عرفات -الأمين العام للنقابة – على متابعة سير كافة الإجراءات والتجهيزات الخاصة بسفر ضيوف الرحمن من المهندسين، حتى مغادرتهم مطار القاهرة ووصولهم بسلامة الله إلى الأراضي المقدسة.

وقدم حجاج النقابة الشكر لنقابة المهندسين مشيدين بحرص قيادات النقابة على توفير أوجه الرعاية الكاملة لهم وإحاطتهم بكل رعاية واهتمام، وقال احمد همام أشكر مسئولي النقابة على دعمهم لحجاج النقابة، مشيرا إلى أنه تقدم وشارك في قرعة حج النقابة بعدما شاهد الإعلان عنها، وقال: “الحمد الله أكرمنى الله بالفوز في القرعة”.

وأشاد محمود محمد عبدالمنعم بالشفافية والحيادية التي تمت بها قرعة حج النقابة هذا العام، وقال: ” سعادتي لا توصف بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام هذا العام”، ووافقه نفس الشعور المهندس حسني عبدالحليم قائلا:” أشعر بسعادة غامرة لأداء فريضة الحج هذا العام، فشكرا لنقابة المهندسين”. وفي ذات الاتجاه وجهت المهندسة سميرة محمود الشكر لكل القائمين على النقابة لما بذلوه من جهد لتنظيم حج هذا العام، وقالت: “ربنا يجعل ما بذلوه من جهد في ميزان حسناتهم”.

فيما تمنى هاني حمدالله أن يمن الله على جموع المهندسين بأداء فريضة الحج.. وقال: أسجد لله شكرا على توفيقي في أداء الحج هذا العام، وأرجو منه سبحانه وتعالى القبول، وأشاد المهندس محمود صفوت بالجهود الكبيرة التي قامت بها النقابة في الإعداد والتجهيز لحج هذا العام، وقال: الحمد لله كل الأمور تتم بسهولة ويسر”.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة حج النقابة العامة للمهندسين تُعد الأكبر هذا العام، حيث تضم 118 حاجًّا.