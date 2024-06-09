النائب عمرو عكاشة: الذكاء الاصطناعي مفتاح لتحقيق تطور هائل بمختلف القطاعات

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية حديثة، بل هو المفتاح لتحقيق تطور هائل في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والصناعة.

وأكد عكاشة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوي العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع «الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص.. والتحديات»، ضرورة الاستعداد للاستفادة من هذه التقنية وتوظيفها بشكل يخدم المصالح الوطنية ويعزز من المنافسة على الساحة العالمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الشباب هم المحرك الأساسي لهذا التحول، من خلال دعمهم وتوفير الفرص التعليمية المناسبة لهم، ليصبحوا قادة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وشدد النائب عمرو عكاشة، على ضرورة تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة ومنح دراسية وتوفير بيئات تعليمية متميزة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الكليات التكنولوجية هي المؤسسات التي ستقوم بإعداد جيل المستقبل لمواجهة تحديات العصر الرقمي، مما يوجب زيادة الاستثمار في هذه المؤسسات وتحديث مناهجها لتواكب التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.