“الشيوخ” يُشيد والحكومة توافق على طلب نائب التجمع بإنشاء متحف 30 يونيو بالعاصمة الإدارية

وافق ممثلي الحكومة خلال اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ على طلب اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن: “إنشاء متحف 30 يونيو بالعاصمة الإدارية الجديدة”.، حيث لقى مقترح نائب التجمع توافق من جانب ممثلي الحكومة بالاجتماع وإشادة وترحيب من جانب أعضاء لجنة المجلس.

وبحسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب عمرو عزت حجاج؛ أمه من أهم نتائج ثورة 30 يونيو الكبرى، كانت الإعلان عن مولد للجمهورية الثانية الجديدة فى مصر التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بإنشاء العاصمة الإدارية وربما هذا الأمر تحديدا يمثل الاستمرار التاريخى لثورة 30 يونيو 2013، بل هى تعد نقطة فارقة علااتها الاستدامة وتحقيق نقلات كيفية فى الواقع المصرى المعاصر، وهو ما رافق حلم المشروع الوطنى المصرى لبناء دولة مدنية حديثة ترسى قواعد ديمقراطية.

لذا أتقدم باقتراح برغبة بشأن إنشاء متحف 30 يونيو ليكون شاهدا بالصور والوثائق علي أعظم ثورة في تاريخ مصر المعاصر بصفة خاصة وتاريخ العرب الحديث بصفة عامة واقترح أن يضم علي سبيل المثال لا الحصر؛

– صور ووثائق وافلام تسجيلية لخروج الشعب المصري في كل ميادين مصر علي المعزول محمد مرسي ورفضهم أن يتم حكم مصر من خلال مكتب الإرشاد .، وكيف انجازات القوات المسلحة المصرية لمتطلبات ورغبات الشعب المصري.

– سير ذاتية ومقتنيات شهداء مصر من الجيش والشرطة والذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.