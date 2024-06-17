الاسهم الفرنسية تعاني وتقدم في الأسواق الأمريكية بعد البيانات الأخيرة

في حين أن معظم المستثمرين كانوا مركزين بشدة على الأسواق الأمريكية، مع قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، وأحدث قراءات التضخم، والمسيرة الثابتة بقيادة التكنولوجيا نحو ارتفاعات جديدة في الأسهم، مرت هزة من فرنسا هذا الأسبوع الماضي دون أن يلاحظها أحد تقريبًا على هذا الجانب من المحيط الأطلسي.

عانت الأسهم الفرنسية من أسوأ أسبوع لها في ما يقرب من عامين، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الفرنسية بشكل حاد مقارنة بنظيراتها الألمانية، وهي المعيار لأسواق الدين الأوروبية.و جاء هذا بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفاجئة لإجراء انتخابات مبكرة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وبعيدًا عن السياسة، تشعر الأسواق بالقلق من أن حكومة يقودها إما اليمين الشعبوي أو ائتلاف يساري محتمل ستتحرك نحو مزيد من الحمائية، والتدخل الحكومي، وقيود الهجرة، مما يؤدي إلى اتساع العجز في الميزانية وتقليل التكامل الأوروبي.

كلا الجانبين ليس مكرسًا لمبادئ السوق الحرة، أو المسؤولية المالية، أو حتى اليورو، كما يكتب استراتيجيو ماكواري. “ولا يُنظر إلى أي منهما على أنه جيد بشكل خاص في الحكم،”حسب ما نشر في مجلة بارونز هذا الأسبوع.

واضافت أنه نتيجة لذلك، ارتفع فارق العائد بين السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية بمقدار 30 نقطة أساس إلى 80 نقطة أساس. كانت هذه أكبر زيادة منذ أزمة منطقة اليورو في الفترة 2011-2012، كما يكتب خبير الاقتصاد في كابيتال إيكونوميكس هوبرت دي باروشيز في مذكرة بحثية. (تتحرك أسعار السندات وعوائدها بشكل عكسي. النقطة الأساسية هي واحد من مائة من النقطة المئوية.)

أما بالنسبة للأسهم، فقد شهد المؤشر الفرنسي الرئيسي كاك 40 أسوأ أسبوع له في أكثر من عامين، حيث انخفض بنسبة 6.23٪. تسارعت عمليات البيع في نهاية الأسبوع، حيث انخفض المؤشر بنسبة 4.60٪ في الجلستين الأخيرتين و2.66٪ يوم الجمعة وحده. وضع ذلك المؤشر بالقرب من منطقة التصحيح، منخفضًا بنسبة 8.94٪ منذ ذروته الأخيرة في 15 مايو. كانت القطاعات المالية والمرافق الأكثر تضررًا، كما يضيف دي باروشيز، ربما بسبب حساسيتها للاقتصاد والمخاوف بشأن النمو تحت حكومة يمينية متطرفة.

انخفض صندوق المؤشرات المتداولة iShares MSCI France بشكل أكثر حدة بنسبة 7.22٪ على مدار الأسبوع، على الرغم من ميله بعيدًا عن تلك القطاعات. أكبر مكون هو LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton، بوزن 10.86٪، الذي يسيطر عليه برنارد أرنو، الذي كان حتى وقت قريب أغنى رجل في العالم. أدى الانخفاض في القيمة السوقية لشركات الرفاهية العالمية إلى تقليص ثروة أرنو إلى 204 مليار دولار في مؤشر بلومبرج للمليارديرات اعتبارًا من يوم الخميس. وضعه ذلك في المرتبة الثالثة خلف إيلون ماسك من تسلا، الذي قفز مرة أخرى إلى المركز الأول بـ 207 مليار دولار بعد انتصاره على حزمة أجوره الأسبوع الماضي، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، بـ 206 مليار دولار.

تشمل المكونات الكبيرة الأخرى في صندوق المؤشرات المتداولة الفرنسي المزيد من موردي العلامات التجارية الفاخرة العالمية، بما في ذلك لوريال وهيرميس إنترناشيونال، التي تتأثر أعمالها بشكل أقل بالاقتصاد المحلي مقارنة بكبار المنفقين حول العالم. وكذلك الحال مع إيرباص، نصف الاحتكار الثنائي العالمي في الطائرات التجارية مع بوينج.

في حين أن سياسات الانتخابات قد هزت أسواق فرنسا، وكذلك أسواق الهند والمكسيك ، فإن تأثيرها كان غائبًا بشكل ملحوظ حتى الآن في الولايات المتحدة. حققت الأسهم أسبوعًا رابحًا آخر، حيث استمرت الانتعاشة بقيادة التكنولوجيا مع إغلاق مؤشر ناسداك المركب عند مستوى قياسي كل يوم وكاد مؤشر S&P 500 أن ينهي الأسبوع عند ارتفاع جديد.

كما ارتفعت سندات الخزانة، حيث انخفض العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 21.6 نقطة أساس، وهو أكبر انخفاض في أسبوع واحد هذا العام، إلى 4.212٪، وهو الأدنى منذ 28 مارس، وفقًا لبيانات سوق داو جونز. جاء ذلك بعد قراءات أفضل من المتوقع لأسعار المستهلكين والمنتجين في مايو هذا الأسبوع الماضي، والتي ترى الأسواق أنها تمهد الطريق لتخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام، وفقًا لأداة CME FedWatch.

أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية الجديد الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء متوسطًا لتخفيض واحد فقط بحلول نهاية العام إلى 5.1٪، من النطاق الحالي البالغ 5.25٪ إلى 5.50٪. وهذا مقارنة بمتوسط توقعات في اجتماع مارس بنسبة 4.6٪ بحلول نهاية عام 2024. ولكن ما يسمى بمخطط النقاط الحالي للتوقعات لعام 2024 أظهر سبعة تخمينات لتخفيض واحد وأربعة توقعات لعدم وجود أي تخفيض على الإطلاق.

تشير تحركات أسواق أسعار الفائدة هذا الأسبوع الماضي إلى المزيد من التخفيضات أكثر من توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. يتساءل فريق الاقتصاديين الاستراتيجيين، بقيادة دون ريسميلر، عما إذا كان صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي قد يميلون بشكل أقل تشددًا إذا كانت لديهم بيانات تم إصدارها بعد اجتماعهم، بما في ذلك ارتفاع في مطالبات البطالة الأسبوعية، وانخفاض أسعار السلع المستوردة، وضعف في أحدث استطلاع لجامعة ميشيغان للمستهلكين.

ومع ذلك، لا يزال يبدو غير متناسق أن هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر سهولة في حين أن أسهم التكنولوجيا تحلق عاليًا. من المفترض أن ترتفع أسعار الفائدة لتثبيط المضاربة، أليس كذلك؟ أم يمكن أن تكون في الواقع تشجع على المخاطرة؟

مرة أخرى، يتم قلب الشعارات رأسًا على عقب. كان من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الزيادة الهائلة المزعومة البالغة 5.25 نقطة مئوية في أسعار الفائدة قصيرة الأجل من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى قتل سوق الأسهم وإرسال الاقتصاد إلى الركود. لكن مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك المركب يجلسان عند مستويات قياسية بينما يستمر الاقتصاد في التوسع مع التوظيف الكامل.

هل يمكن أن تشجع قدرة المستثمرين على جني عوائد مرتفعة (بالمعايير الحديثة) على أسواق النقد الخالية من المخاطر على المراهنة على الأسهم المضاربة؟ يبدو أن هذا جزء من روح العصر، كما يلاحظ فريق الاستراتيجيين في بنك أوف أمريكا.