إستمرار لجان التفتيش والمتابعة بمراكز ومدن القليوبية خلال أيام عيد الأضحى

طبقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات رئيس مركز ومدينة كفر شكر باستمرار متابعة مستوى الخدمات فى شتى القطاعات الخدمية حيث قامت لجنة متخصصة بمجلس المدينة بالمرور فى أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك على مجزر المدينة والحدائق وكذالك منظومة النظافة العامة ورفع القمامة وكل مايتعلق براحة وخدمة المواطنين للاستماع فى اجازة عيد الأضحى المبارك وسط الحدائق والشوارع وكورنيش النيل والأماكن العامة

كما تم مركز المرور على مركز طب الأسرة للتأكد من مدي انتظام العمل وتنفيذ التعليمات وجداول النوبجية وتواجد الطواقم الطبية وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة لخدمة المرضى

وشدد رئيس المركز والمدينة على إستمرار لجان التفتيش والمتابعة بشكل مفاجئ ومستمر على كافة الخدمات بالمركز والمدينة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل الحفاظ على المستوى اللائق لكافة القطاعات الخدمية والنظافة العامة والتجميل بالمركز والمدينة وتوفير بيئة نظيفة للاستماع الأهالى بإحتفالات إجازة عيد الأضحى المبارك وكذالك مرور لجان من الزراعة وحماية الأراضي ومجلس المدينة والوحدات القروية لضبط أى مخالفات أو تعديات لإزالتها فى مهد الشروع بارتكاب المخالفة تنفيذا لسيادة القانون