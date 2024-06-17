نطلاق مبادرة “العيد أحلى بمراكز شباب القليوبية “

إنطلقت فاعليات مبادرة ” العيد أحلى بمراكز شباب” في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من مركز شباب كفر منصور التابع لادا ة شباب طوخ لاستقبال الاطفال والشباب والاهالي للاحتفال بالعيد ، في المبادرة التي أطلقتها الأدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بتنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا لإدخال البهجة والسعادة لهم وتوزيع الهدايا على الاطفال .

أكد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية استعداد مراكز الشباب بالمحافظة لاستقبال المترردين للاستمتاع بكافة الانشطة المتاحة بالمراكز والتي تتنوع بين حمامات السباحة وملاهي الاطفال وصالات البلياردو وتنس الطاولة والعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية كما أشار إلى تنظيم احتفالات كبرى بمراكز شباب القيلوبية تتضمن عروض فنية وفقرات لفريق الفنون الشعبية وتنورة وماسكات.

جدير بالذكر أن الشباب والرياضة بالقليوبية تسعى إلى تقديم فقرات وأنشطة متنوعة تناسب كافة الفئات والاعمار ، تحقيقا لسياسة واستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمة المجتمعية والسعى نحو بناء الشخصية المصرية السوية القادرة على قيادة المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة .