الليلة.. مباراة صعبة بين الزمالك والمصرى البورسعيدى فى “دورىNile”

يختتم اليوم نادى الزمالك استعداداته لخوض مباراة مثيرة أمام نظيره فريق المصرى البورسعيدى، فى منافسات الاسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز د، ويسعي الفارس الأبيض إلى مواصلة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط من اجل الزحف نحو مقدمة الجدول.

تقام مباراة الزمالك والمصري فى تمام السابعة مساء اليوم “الاثنين”، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويأتى فريق نادى الزمالك فى المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17، فيما يأتى فريق نادى المصرى فى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.