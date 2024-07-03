سيراميكا كليوباترا يفوز على الدراويش بهدف دون رد فى “دورىNile”

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره فريق الإسماعيلى نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز “دورى NILE”.

وتمكن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا من تسجيل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 68 من عمر المباراة، بركلة جزاء، وبهذه النتيجة يأتى فريق سيراميكا فى المركز السابع برصيد 40 نقطة لجدول مسابقة الدوري، فيما جاء الإسماعيلى فى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة.

وأهدر لاعبو فريق سيراميكا العديد من الفرص المحققه للتهديف أثناء سير اللقاء عن طريق جون إيبوكا وأحمد القندوسى فى غياب تام من لاعبى فريق الاسماعيلى.