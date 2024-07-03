الاثنين المقبل.. الحكومة الجديدة تستعرض بيانها أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، عقد المجلس جلسته العامة المقبلة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، يوم الاثنين المقبل.

وبحسب بيان الأمانة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، قال: وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين القادم 8 يوليو الجاري، في تمام الساعة 11 صباحاً، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقرر تخصيص الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لاستعراض بيان الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة الجديدة.

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.