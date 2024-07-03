” البيطريين”: تهنئ علاء فاروق لتوليه منصب وزير الزراعة 

تهنى النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، المحاسب علاء فاروق، بمناسبة تولي سيادته منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في التشكيل الوزاري الجديد.

وأعربت النقابة عن ثقتها في الوزير الجديد، داعين له بمزيد من التوفيق والسداد، آملين تحقيق مزيد من التعاون ومناقشة ملفات منظومة الطب البيطري بما فيه مصلحة الأطباء البيطريين، ككل والحفاظ على صحة المواطن واقتصاد الوطن وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.