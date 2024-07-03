الزمالك يواصل نزيف النقاط ويسقط فى فخ التعادل أمام فاركو بـ”دورىNile”

سيطر التعادل الإيجابى على نتيجة مباراة الزمالك وفاركو، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم “الأربعاء”، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بضغط من جانب فريق فاركو الذى وصل إلى مرمى الزمالك فى أكثر من هجمة، لكنه لم يحسن استغلالها، كما بادل الزمالك فاركو الهجمات ليدخل كلا الفريقين المباراة من البداية بقوة.

ونجح الزمالك في تسجيل هدفا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد سيد زيزو وتولى تنفيذها ليفتتح أهداف المباراة ويضع الفارس الأبيض في المقدمة.

وعاد فاركو فى النتيجة سريعا بعدما سجل شكري نجيب هدف التعادل في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، للتعادل الكفة بين الفريقين وتنتصف المباراة والتعادل سيد الموقف.

وفى شوط المباراة الثانى حاول البرتغالى جوزيه جوميز خطف نقاط المباراة الثلاث بإجراء عدة تبديلات لتنشيط الهجوم، لكن محاولات الزمالك الهجومية لم ترقى لدرجة الخطورة، ويفشل الزمالك فى الوصول لشباك فاركو الذى أدى لاعبوه مباراة قوية من أجل الخروج بنقطة على الأقل تخدم الفريق في رحلة الهروب من شبح الهبوط، وهو ما نجح اللاعبون في تحقيقه، لتنتهى المباراة بتعادل إيجابى بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 38 فى المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 26 فى المركز الـ15 لجدول الدورىالممتاز.